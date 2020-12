Test exigent per encetar la segona volta

La dolorosa derrota de dissabte passat a Salamanca és història. Per a l'Spar Girona avui torna a sortir el sol, arrenca la segona ?volta, i ho fa amb un exigent test a la pista del Movistar Estudiantes, un recent ascendit que s'ha ?convertit en la gran revelació de la Lliga Femenina Endesa. A ?Fontajau, el setembre passat, les madrilenyes van caure de 10 (88-78) en un partit on va brillar ?Reisingerova (25 punts) i la rival Knight (18) i que es va haver de ?resoldre a la pròrroga després que durant molta estona les visitants dominessin. Havent encaixat ja dues derrotes a la primera volta (València i Perfumerías Avenida), a les gironines els queda poc ?marge d'error. Guanyar és gairebé una obligació per no despenjar-se de les primers posicions (ara l'Uni és tercer, a dues victòries de les castellanes i a una del València).

Alfred Julbe deia ahir que l'equip «ha entrenat molt bé, ?treballant molt dur per millorar i ser més sòlids». «El partit de ?Salamanca ens ha donat un toc d'atenció, hem de fer les coses amb més consistència», va subratllar. El tècnic no podrà comptar avui amb la lesionada Ferrari però recupera Eldebrink. «Ferrari sempre ens dona triples i saber estar, sap jugar molt bé sense pilota. És un problema que no hi sigui, la necessitem de tornada», va explicar.

Tot i l'arribada del Nadal, l'Uni no s'aturarà aquests dies. Dimarts que ve ha de rebre l'IDK Guipuscoa a Palau (19.30) i el diumenge 27 té una nova jornada de lliga a la pista del Gernika.