Empat en un final boig entre Llagostera i Olot

El derbi gironí que s'ha disputat aquest migdia al Municipal blaugrana entre Llagostera i Olot s'ha definit per un final boig no apte per cardíacs. Quan el partit semblava que acabaria amb empat sense gols, l'exllagosterenc Jordi Masó ha avançat els garrotxins al 90. La diana prometia els tres punts als homes de Raúl Garrido però David Garcia, tres minuts més tard, ha vist porta per posar l'empat a 1 definitiu a l'electrònic.