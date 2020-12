Tres minuts de glòria i un gol a l'afegit donen la victòria al Figueres en el derbi contra el Peralada

El Figueres ha aconseguit aquest migdia la primera victòria a Vilatenim, després de guanyar per la mínima al Peralada en el derbi altempordanès (3-1). Els de Javi Salamero n'han tingut prou amb tres minuts de glòria per posar-se per davant a la primera part amb els gols d'Usman i Pepu Soler. Els xampanyers han retallat distàncies només començar la segona amb una diana de Micaló, però no han aconseguit veure més porteria. Pepu Soler ha sentenciat al temps afegit aconseguint el seu doblet.

La primera part ha començat amb el joc concentrat al mig del camp i sense ocasions clares per a ningú. El Peralada ha anat fent un pas endavant a mesura que avançaven els minuts, però no ha tingut fortuna topant dues vegades amb el pal. Primer era Arnau Ortiz qui enviava l'esfèrica a la fusta i després Josu. Ritxi també ho ha provat amb un xut creuat que ha sortit llepant la porteria. Per la seva part, el Figueres anava espavilant. Els de Javi Salamero volien dir alguna cosa al derbi i ho han expressat clarament amb tres minuts de glòria abans del descans. Arran d'una jugada embolicada dins l'àrea dels xampanyers, Usman ha sigut més llest que ningú per pispar una pilota que seguia viva i superar Aroca. Era el minut 37. Immediatament, ha sigut Pepu Soler qui posava el 2-0 en engaltar un refús d'Aroca que intervenia per una errada en la sortida del Peralada.

A la represa, l'equip d'Albert Carbó ha sortit a buscar l'empat. Micaló ha retallat distàncies de seguida des de dins l'àrea. El Figueres ha pogut posar el 3-1 amb un xut de Valverde, però Aroca ho ha evitat traient un gran peu. Al final ha estat Pepu Soler qui l'ha aconseguit marcant el seu doblet, mentre el Peralada seguia insistint sense recompensa.