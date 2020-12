El Figueres s'apunta un derbi rodó

La balança va decantar-se ahir a favor del Figueres en el derbi alt-empordanès contra el Peralada (3-1). El dia va sortir rodó per als de Javi Salamero: primera victòria de la temporada a Vilatenim, doblet de Pepu Soler i gol d'Ousman, quarta jornada seguida sense perdre... No podien dir el mateix els xampanyers. L'equip d'Albert Carbó va fer mèrits per aconseguir com a mínim l'empat, però entre el pal, Andrés i la manca d'encert van quedar-se sense puntuar en un duel que hauria estat clau per situar-se entre els tres primers classificats. En conseqüència, tanquen el 2020 a la quarta posició amb quinze punts i els blanc-i-blaus escalen fins a la setena amb onze.

El retrobament de tantes cares conegudes va fer pujar de seguida la intensitat a Vilatenim. Al principi, el joc va concentrar-se sobretot al mig del camp amb més control de pilota per al Peralada. El primer xut entre els tres pals, però, va tenir-lo Pol Gómez que va aprofitar una errada de la defensa xampanyera sense sorprendre Aroca. Ritxi va replicar en una jugada de córner amb una fuetada que va sortir llepant el pal. Tornarien a tenir mala fortuna Arnau Ortiz i Josu estavellant l'esfèrica a la fusta. Encara ara se'n fan creus.

Va perdonar el Peralada i ho acabaria pagant car. I és que els de Salamero van anar creixent encomanant-se de la fam d'Ousman. La presència del davanter gambià a l'àrea rival era sinònim de perill. Primer s'ho va pensar massa, deixant escapar una centrada per banda dreta de Coto. Aroca va llegir les intencions i va sortir més ràpid per frustrar l'ocasió. El porter no va poder evitar la següent. En una jugada embolicada dins l'àrea del Peralada, la defensa xampanyera no va poder refusar la pilota i Ousman va aprofitar que era viva per creuar la línia de gol. Els de Carbó no havien pogut pair el cop quan tres minuts més tard Pepu Soler posava el 2-0 per marxar als vestidors.

El missatge del tècnic del Peralada va ser clar i concís: intentar treure alguna cosa positiva de tot plegat. Els seus jugadors s'ho van prendre al peu de la lletra i tan bon punt va començar la segona part, Ritxi va avisar amb un cacau al travesser. Al 52, Micaló va retallar distàncies. Amb el partit obert, el Figueres va curar-se en salut introduint els primers canvis mentre els xampanyers no deixaven de picar pedra per trobar com a mínim l'empat. L'entrada de Valverde va generar un revulsiu als locals. El jove futbolista veia com Aroca impedia el 3-1 traient un gran peu. Al final va aconseguir-lo Pepu Soler al temps afegit.