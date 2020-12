Un final boig defineix el derbi

El primer derbi gironí de Segona B marcat per la pandèmia presentava, com no podia ser d'una altra manera, un ambient enrarit. A un migdia de diumenge plujós, s'hi afegia la falta del caliu del públic, habitual en aquests duels. El partit va ser molt disputat i fregant l'excel·lent per part de l'Olot. El Llagostera va jugar bé les seves cartes i va tenir la recompensa d'igualar el gol inicial de Masó a les acaballes del partit amb un gol de David.

Els blaugranes arribaven després d'haver disputat la Copa del Rei contra l'Espanyol el passat dimecres, un partit amb pròrroga que va afectar, sense cap dubte, la planificació dels llagosterencs per ahir. Oriol Alsina no va reservar res ni a ningú i va posar sobre el terreny de joc vuit jugadors que van participar en el partit de Copa -cinc d'ells, van disputar els 120 minuts. L'Olot arribava amb una carta amagada. El central Alan Baró, expulsat erròniament el cap de setmana passat després que se li atribuís una entrada de Masó que li va costar la primera targeta groga, entraria en la convocatòria després que el Comitè d'Apel·lació estimés divendres a última hora el recurs dels garrotxins. Per la seva banda, l'Olot no va disputar cap partit de Copa aquesta setmana després de detectar-se nombrosos positius de coronavirus en la plantilla del Poblense. Així doncs, els seus jugadors aterraven frescos de cames. Ja amb el partit iniciat, el Llagostera va mossegar primer amb una bona rematada de l'extrem Guiu que va sortir per poc pel lateral de la porteria de Ballesté, que tornava a defensar la meta després de recuperar-se de la lesió. Minuts més tard, Barnils i Eloi provarien el mateix a camp rival. Els dos equips es mostraven còmodes en els primers instants del derbi, cercant els davanters per posar a prova les defenses, respectivament.

El ritme i la intensitat eren elevats i és que el marge d'error en un matx tan igualat és molt petit. La pilota va ser clarament per a l'Olot durant els primers minuts. Quan el Llagostera se sentia més còmode, solia ser per culpa de l'associació entre Gil i Cortés, que acabava amb pilotes pels extrems Guiu o Pau Salvans buscant Sascha Andreu. Precisament, fruit d'una pèrdua d'Eloi Amagat a la frontal de l'àrea llagosterenca, va començar un contracop que per poc no va trobar rematador després d'una bona jugada per la banda. La millor oportunitat de la primera part va venir per part dels olotins. Soler es va escapar amb èxit d'Aimar a la banda dreta i va centrar per Kilian, que no va resoldre amb eficàcia un cop de cap després que Aimar refusés la ocasió. En la rèplica, un sevei de banda va derivar en un possible penal de Masó sobre Guiu que l'àrbitre no va voler saber-ne res, malgrat el contacte era més que evident. No hi hauria gaire temps per més, el col·legiat va decretar el final dels primers 45 minuts. Tot i que l'Olot tenia el partit més controlat, el Llagostera havia aprofitat les seves arribades generant jugades de perill i, això sí, els 22 jugadors arribaven al vestuari amb cares de tensió.

Quedava molt en joc. Seguia la mateixa tònica a l'inici de la represa. L'Olot continuava sent dominador, amb més intensitat fins i tot que als primers 45 minuts, assetjava la porteria del Llagostera. La primera la va tenir Kilian Grant, després de desfer-se de diversos rivals a l'àrea, però el xut va tocar el lateral de la xarxa. Les oportunitats garrotxines, llavors, vindrien des del córner, on Eloi Amagat intentava buscar sense èxit els seus companys. Malgrat tot, amb una sòlida defensa llagosterenca, l'estratègia no funcionava o les rematades, per part dels jugadors garrotxins més alts com Vivancos o Baró no eren del tot perillosos. Quan el Llagostera podia sortir de la seva pròpia àrea també portava perill. Al final, Pol Ballesté no va haver de ser requerit en cap moment. De mica en mica, els blaugranes s'anaven estirant sobre el terreny de joc i els de Garrido l'eixamplaven. Per part de l'Olot, tant Soler com Escoruela continuaven trobant espais per centrar.

S'acostava el final i va ser llavors quan tot es va moure. Soler es va desfer del lateral blaugrana Genar per trobar Masó des del punt de penal i, així, enviar la pilota al fons de la xarxa. Era el minut 90 i l'Olot tenia a tocar la victòria. Guanyar fora de casa és complicat i fer-ho al camp del Llagostera, encara més. Els garrotxins no es podien relaxar i, tot i que no ho van fer, en l'últim sospir del partit van encaixar el gol en l'última jugada. Un xut creuat del veterà migcampista David García va superar tota la defensa i Ballesté. No hi va haver temps per a més, encara amb el Llagostera celebrant el gol. Els locals van patir de valent durant els 90 minuts, però van saber foradar a l'últim sospir. Pel que fa a l'Olot, representa un cop dur després de signar, segurament, el millor partit fora de casa en les últimes temporades. Sigui com sigui, aquest ha estat l'últim partit de l'any a Segona Divisió B tant per al Llagostera com per a l'Olot. Això sí, els homes de Garrido tenen pendent jugar el partit de Copa del Rei contra el Poblense per acabar de tancar el 2020.