El Girona B s'acomiada del 2020 guanyant a Granollers

Àxel Vizuete està traient profit que Francisco tingui quasi tots els jugadors del primer equip disponibles. El Girona va haver de picar la porta del filial per ensortir-se'n a la Lliga i en conseqüència els del B van veure com es tallava la seva imparable ratxa perquè «els jugadors s'han de formar per ajudar el primer equip». «Condicionats en el dia a dia», no van recuperar la seva millor versió fins a la passada jornada contra la FE Grama (3-1) i ahir van confirmar-la amb una victòria al camp del Granollers (0-2). D'aquesta manera, els blanc-i-vermells s'acomiaden del 2020 amb les millors sensacions des de la segona posició de la classificació amb els mateixos 18 punts que el Cerdanyola.

Tenint en compte que el Granollers és un dels equips que se situa a la zona noble de la classificació i que venia de perdre contra el líder Sant Andreu, els vallesans no van posar les coses fàcils a l'equip de Vizuete. La defensa blanc-i-vermella va deixar en un no-res una jugada combinada dels locals que va acabar amb un xut de Molins al cor de l'àrea. Cap dels dos renunciava a res i sense aconseguir veure porteria s'arribaria al descans amb el marcador a zero.

El pas pels vestidors va anar l'allò més bé al Girona B. I és que acabava de començar la segona part quant Monjonell va ser més hàbil que ningú per obrir la llauna amb una rematada de cap. Els gironins tenien ganes de més. Pachón va topar amb el porter Priego i Pau Víctor va veure com el seu xut sortia llepant el pal. Després de tanta insistència, Terrats va trobar el premi a l'últim sospir per sentenciar amb el 2-0.

La victòria permet seguir creixent a Tercera i mostra «el nivell dels jugadors del filial, que aprofiten cada oportunitat».