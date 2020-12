El Girona talla la sequera amb una victòria important

Després de tres partits sense conèixer la victòria -amb dos empats i una derrota- el Garatge Plana Girona es va retrobar amb el triomf després de vèncer golejant a la pista del Noia (1-4) després d'un partit molt treballat i on el porter blanc-i-vermell Jaume Llaverola va ser clau sota pals per sumar els tres punts i superar al rival d'ahir en la classificació.

El conjunt dirigit per Ramon Benito i Marc Comalat van jugar amb intensitat els 50 minuts de joc, tan en atac com en defensa, i això els va permetre marxar al descans amb dos gols d'avantatge. David Gelmà, al minut 17, i Àlex Grau, a tres minuts pel descans, van avançar als gironins. En els cinc minuts de la represa, de nou Gelmà anotava el seu dotzè gol de la temporada superant a Gerard Pujol -11 dianes- com a màxim golejador gironí del curs. Aquest tercer gol donava tranquil·litat als visitants que quan faltaven quatre minuts pel final del duel sentenciaven per mitjà de Xavier Gurri. Manrubia, a poc més de tres minuts per acabar, feia el gol de l'honor.