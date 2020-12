Àrabia Saudita tanca fronteres a només deu dies per començar el Dakar

La decisió de l'Aràbia Saudita de tancar les fronteres durant una setmana per evitar l'entrada al país de la soca de coronavirus detectada al Regne Unit ha dibuixat molts dubtes sobre el ral·li Dakar. L'edició d'enguany havia de començar el pròxim 3 de gener. Els pilots catalans tenien la previsió de viatjar diumenge, mentre que els vehicles i els responsables de l'organització ja són a la ciutat on ha de començar la prova, Jiddah. Caldrà veure si des de l'organització hi troben alguna solució.