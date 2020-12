Koeman admet que «no podem fallar» en la visita a un Valladolid en zona de descens

El Valladolid, en llocs de descens, espera la visita del Barcelona, que necessita canviar la dinàmica que l'ha convertit en el segon pitjor visitant de la Lliga i aconseguir una victòria que se li resisteix des de l'1 d'octubre a Balaídos.

Els de Koeman necessiten una victòria per no despenjar-se i trobar una regularitat que no arriba després de tornar a fallar quan semblava tenir-ho tot de cara amb l'empat de dissabte contra el València (2-2). El tècnic espera revertir aquesta situació sense la necessitat de fer gaires canvis a l'onze. S'espera que doni continuïtat a la parella de centrals formada per Óscar Mingueza i Ronald Araújo. A la medul·lar, Pedri acompanyarà Busquets i De Jong tot i que, si Koeman decidís fer rotacions, podria canviar alguna d'aquestes tres peces per Pjanic. En atac, Philippe Coutinho apunta suplent. Martin Braithwaite podria acompanyar de nou els fixos Griezmann i Messi. «Cada partit que no guanyem és un pas enrere. Encara penso que hi ha molts partits per davant, en els quals poden passar moltes coses. Hem perdut bastant fora de casa i no podem fallar. És una pressió per a l'equip», va assegurar el tècnic.

D'altra banda, el precandidat a la presidència Agustí Benedito va explicar ahir que si guanya les eleccions el 24 de gener construirà «un nou estadi» i descarta concretar el projecte Espai Barça, de remodelació de Camp Nou. «Una opció és tirar a terra el Camp Nou i construir el nou allà mateix mentre juguem durant tres anys a l'Estadi Lluís Companys. La segona és fer-ho a la Ciutat Esportiva Joan Gamper», va asseverar.