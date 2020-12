L'Olot encara espera la data definitiva del partit de Copa

Malgrat que l'Olot i el Poblense s'havien posat d'acord per jugar el partit de la primera eliminatòria de la Copa del Rei, ajornat la setmana passada per casos positius per covid als balears, el dia 30 d'aquest mes, la Federació Espanyola de Futbol encara no hi ha donat el vistiplau. De fet, l'ens organitzador de la competició va anunciar ahir la designació de l'àrbitre valencià Ortega Herrera per a un partit que té fixat per al dia 27 a les dues del migdia. Tanmateix, sembla ben poc probable que es disputi en aquesta data. Fins i tot tampoc està gens clar que pugui ser el dia 30, perquè el conjunt illenc continua amb casos positius pel virus. Tot plegat obre un nou escenari que podria fer que el partit s'acabés jugant el dia 3 de gener. «En principi no creiem que es jugui el 27 perquè encara tenen positius i seria un problema. Estem esperant resposta a la petició conjunta que vam fer els dos clubs per jugar el dia 30. L'altra possibilitat és el dia 3», explicava ahir el secretari tècnic dels olotins, Sergi Raset.

En cas que els garrotxins aconseguissin superar el Poblense i avançar ronda, els esperaria una visita de luxe al Municipal, l'Osasuna. El partit contra els navarresos es disputaria el dia de Reis, a les set del vespre al Municipal.

Per la seva banda, també ahir el Girona va conèixer quan jugarà el seu duel de segona eliminatòria contra el Lugo. El partit serà el pròxim 7 de gener a Montilivi a les 21h, pendent de saber si es farà per televisió. El fet que els de Francisco Rodríguez juguin el dilluns de la mateixa setmana contra el Sabadell feia inviable que el partit fos abans (dimarts o dimecres).