Larkin i la fam de l'Efes, rivals del Barça avui a Turquia (18.30)

Torna l'Eurolliga gairebé sense que el Barça pugui respirar. L'equip de Saras Jasikevicius guanyava aquest diumenge el derbi davant el Joventut i es refeia un xic de la patacada, només uns dies enrere, al Palau contra el Maccabi en competició continental. Hi torna el conjunt blaugrana, que ve de perdre el lideratge de la competició i té ganes de recuperar-lo. Visitarà una pista complicada, la d'un Anadolu Efes que no sembla tan poderós com d'altres anys, però que té Shane Larkin a la seva plantilla i això el converteix sempre en un rival a tenir en compte. Els turcs presenten un balanç de 7-8, mentre que el del Barça és d'11-4. Víctor Claver serà baixa tot buscant la cinquena victòria lluny del Palau a l'Eurolliga. El matx, a les 18.30 hores.