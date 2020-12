L'Spar Girona es complica un partit que dominava de 17 al descans (65-58)

L'Spar Girona ha estat a punt de desaprofitar un avantatge de 17 punts que tenia al descans (38-21) després d'un segon quart espectacular (24-6), contra un IDK Euskotren que mai s'ha donat per vençut. Tant és així que a dos minuts del final l'equip basc, amb dos tirs lliures de Coulibay, ha arribat a empatar el partit (56-56) en ple desconcert de les gironines. En aquests moments un 2+1 de Reisingerova, un bàsquet d'Elonu després de robar la pilota, i dos punts més de Vasic han assegurat la victòria (63-56), que al final ha sigut per set punts (65-58).

Araújo (14), Reisingerova (12) i Elonu (11) han sigut les màximes anotadores de l'equip gironí. Coulibaly (16) i Cousseins Smith (14), han destacat per l'IDK. L'Uni no té treva i ja pot pensar en el següent partit. La Lliga Femenina Endesa no s'atura per Nadal i diumenge que ve 27 de desembre les noies d'Alfred Julbe jugaran a la pista del Gernika (13.00) en un desplaçament exigent.