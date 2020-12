Lenglet, Braithwaite i Messi golegen a Valladolid

L'esquema proposat pel tècnic del Barça, Ronald Koeman, va trencar l'organització defensiva del Valladolid, que, tot i que va començar amb intensitat i amb desvergonyiment per intentar sorprendre el conjunt blaugrana, molt aviat es va veure superat pel joc del rival. Els catalans, que no s'espolsen els dubtes aquesta temporada, van guanyar una mica d'autoestima amb un partit força plàcid a Pucela resolt amb els gols de Lenglet, Braithwaite i Messi. I sort que el porter Masip va ser el millor dels locals.

Messi es va convertir en un malson per a la defensa del Valladolid i va tenir en les seves botes l'opció d'inaugurar el marcador al minut 20, però Masip va realitzar una gran aturada i va evitar el gol de l'argentí. Però gairebé sense temps per reaccionar després d'aquesta acció, Lenglet marcava el primer gol per al seu equip, amb una rematada de cap que va seguir a una passada perfecta de l'astre argentí.

Els blaugranes van passar a controlar el partit de manera absoluta, i van seguir acumulant opcions de cara a la porteria local i, amb una bona jugada col·lectiva, van fer el 0-2, abans de la mitja part, a través de Braithwaite, qui va guanyar la posició per empènyer la pilota al fons de la xarxa, en una jugada que, de nou, va protagonitzar Messi.

Es va arribar a la mitja part al José Zorrilla amb un 0-2, i la sensació que només hi havia un equip en el terreny de joc, ja que els locals es van quedar sense idees per frenar el vendaval blaugrana i, sobretot, el tàndem Jordi Alba-Pedri i la qualitat de Leo Messi. L'argentí va acabar trobant el premi del gol a la segona part (0-3) poc abans que Ter Stegen fes l'aturada de la jornada a una rematada d'Orellana i que Coutinho i Messi topessin amb el pal.