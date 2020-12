Marc Gasol debuta amb mal peu als Lakers

L'arrencada de la temporada de l'NBA s'ha saldat amb victòria dels Clippers sobre els Lakers en el derbi de Los Angeles (109-116), partit en el qual Serge Ibaka (15 punts, 6 rebots) li ha guanyat el duel al seu amic Marc Gasol, que ha passat pràcticament inadvertit en el seu debut oficial.



Amb el '14' a l'esquena, Gasol disputava el seu primer partit de lliga regular amb els Lakers, però la seva nit va ser més aviat per a oblidar, ja que ni tan sols va anotar. Partint com a titular, es va carregar de faltes molt aviat i a penes va jugar 12 minuts en els quals ni tan sols va arribar a llançar a cistella a l'Staples Center.





Els Lakers van rebre el seu anell de vigents campions abans d'aquest partit inaugural del curs, però els seus veïns van acabar amargant-los la festa amb les actuacions excel·lents de les seves estrelles Paul George (33 punts) i Kawhi Leonard (26). Per part seva, Ibaka també va partir com el pivot pur titular dels Clippers i va deixar un debut notable, amb 20 minuts de joc i una sèrie de 5/7 en tirs de camp.Pel que fa a la franquícia de porpra i or, també van protagonitzar bones estrenes Montrezl Harrell (17 i 10 rebots) i Dennis Schroder (14 i 12 assistències), mentre que LeBron James (22) i Anthony Davis (18) no van poder evitar la primera derrota de la temporada davant un rival que va portar la iniciativa durant tot el partit.