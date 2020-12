Mediapro paga 100 milions a la lliga francesa per trencar l'acord

La Justícia francesa va validar ahir dimarts l'acord de ruptura del contracte de drets de televisió entre l'empresa catalana Mediapro i la Lliga de Futbol Professional (LFP) d'aquest país. Un portaveu de l'empresa va informar que el Tribunal de Comerç de Nanterre (als afores de París) havia donat el seu vistiplau al pacte assolit entre les dues parts.

Aquest acord, divulgat el passat dia 11, establia que Mediapro es compromet a pagar a la lliga francesa 100 milions d'euros pels partits ja retransmesos i com a indemnització de sortida. Ara la lliga francesa haurà de buscar un nou operador. Inicialment el grup de Jaume Roures s'havia compromès a abonar 800 milions per temporada als clubs per aquests drets televisius.