El Barça prepara la semifinal de la Champions del curs passat contra el PSG

L'entrenador de Barça d'handbol, Xavi Pascual, considera que la semifinal de la Champions 2019-2020 davant el París SG, que es disputaràdilluns que ve a Colònia, «ja és una final» per als blaugrana. «En una Final a Quatre on hi ha favorits, la semifinal contra el París SG és ja una final i si no la guanyes saps que viuràs una experiència horrible que és jugar un tercer i quart lloc», va dir el tècnic.

En una roda de premsa telemàtica, Pascual va admetre que aquesta final four és «estranya» per la situació de pandèmia que s'està vivint: «Per tot el que envolta l'esdeveniment, per la forma de viatjar, per estar aïllats a l'hotel, canvien moltes coses, però serà igual per als quatre equips «. Pascual, que és entrenador del primer equip blaugrana des del 9 de febrer de 2009, només superat per les 20 temporades de Valero Rivera, i suma ja 58 títols, estarà al front de l'equip en la seva vuitena Final a Quatre. Lluitarà pel seu desè títol de club.