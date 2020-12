El duel de Copa entre el Poblense i l'Olot es jugarà finalment el 30 d'aquest mes

Habemus data. Finalment, el partit de la primera ronda de la Copa del Rei entre el Poblense i l'Olot es jugarà el proper 30 de desembre. El mateix partit que s'havia de disputar la passada setmana i que va quedar ajornat per culpa d'un cas positiu en la plantilla del conjunt balear. Aquell que la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) tenia la voluntat de fixar per al diumenge 27, enmig de les vacances de tots dos equips, però que s'acabarà uns dies més tard. L'organisme ha acabat fent marxa enrere i acceptant les peticions d'un i altre club, que s'havien posat d'acord amb anterioritat i que en cap cas acceptaven la primera proposta. I això que l'RFEF ja havia anunciat, fa ben poc, que el valencià Ortega Herrera era l'àrbitre per un matx que tindria lloc el dia 27. No serà així, per la qual cosa els de Raúl Garrido podran desconnectar, ni que sigui uns dies, per carregar piles. Balears i garrotxins, un cop es va saber que el partit s'havia d'ajornar, van iniciar les converses per buscar una nova data i van acordar que el millor era veure's les cares el dia 30. La Federació ho ha acabat entenent i així ho confirmava ahir a un i altre club. Serà a partir de les dotze del migdia a l'estadi municipal de Sa Pobla.

Els jugadors de l'Olot, d'aquesta manera, estan ara de vacances després d'empatar el passat cap de setmana al camp del Llagostera. Serà un parèntesi breu perquè aquest mateix diumenge tornen a estar citats per entrenar-se de nou, en una sessió que servirà, precisament, per començar a preparar la cita de Copa amb el Poblense. Un matx que té premi pel conjunt vencedor. Qui s'emporti la victòria accedirà a la segona ronda de la competició, on s'enfrontarà a tot un Osasuna, equip de la màxima categoria. Si l'Olot passa, el rebrà al Municipal el dia de Reis, el 6 de gener, a partir de les set de la tarda. Una recompensa força llaminera, tot i que l'alegria no seria del tot completa. L'Olot es podria enfrontar a un Primera Divisió, encara que seria sense públic a les graderies i, per tant, sense poder fer calaix.