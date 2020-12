La recollida de firmes inicia el procés electoral al Barça

Ha arribat l'hora de la veritat en les eleccions a la presidència del FC Barcelona amb l'inici ahir de la recollida de signatures per part dels precandidats per convertir-se en candidats. Joan Laporta ha sigut l'aspirant més ambiciós: va sol·licitar al club 60.000 paperetes. Els nou precandidats tindran de temps fins al 11 de gener per almenys recollir 2.257 signatures úniques vàlides dels socis, el nombre necessari d'avals per concórrer en els comicis que se celebraran el 24 de el mateix mes.

A Laporta el segueixen en nombre de paperetes demanades Víctor Font, amb 42.000, i Jordi Farré, amb 40.000. La llista es completa amb les 35.000 demanades per Agustí Benedito; les 30.000 de Xavi Vilajoana; les 25.000 de Toni Freixa i Emili Rousaud, i les 15.000 de Lluís Fernández Alà. Per la seva banda, Pere Riera ha informat que com a màxim en demanarà 10.000. Sobra la xifra escollida Joan Laporta va dir als mitjans de comunicació que n'havia sol·licitat 60.000 perquè té «290 punts de recollida de signatures i van creixent».

Els precandidats estan d'acord que aquesta vegada superar el nombre de signatures necessàries serà més difícil que mai a causa de la pandèmia del coronavirus i les restriccions sanitàries que comporta. Així, a falta de partits amb públic al Camp Nou i al Palau Blaugrana, les seus dels precandidats, les penyes i els punts de recollida repartits pel territori esdevindran essencials. En les eleccions de 2015 tan sols quatre precandidats de set van aconseguir passar el tall. Josep Maria Bartomeu, que guanyaria els comicis, va ser el que més avals va aconseguir, amb 8.554; seguit de Joan Laporta, amb 4.272; Agustí Benedito, amb 3.367, i Toni Freixa, amb 3.068. L'associació Seguiment FCB es va quedar a les portes amb 2.518 signatures validades de les 2.534 necessàries.