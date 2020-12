El Girona-Lugo es jugarà el dijous 7 a les 19 h i es podrà veure per Esport3

El Girona-Lugo de la segona ronda de la Copa del Rei s'avança dues hores i finalment es disputarà el dijous 7 de gener a les 19 h perquè Esport3 l'oferirà en directe (i també la televisió gallega). Per la seva banda, si l'Olot elimina el Poblense el dia 30 i pot jugar contra l'Osasuna al Municipal, ja sap que el partit (el dia 6 a les 19 h) es veuria per DAZN. La segona ronda de Copa tindrà també en obert el Cornellà-Atletic de Madrid (dia 6 a les 18 h, per Mediaset), entre d'altres partits.