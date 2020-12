El sarrianenc Àlex Jaime fa el salt al ciclisme professional amb Kern Pharma

Àlex Jaime (Sarrià de Ter, 29 de setembre de 1998) es defineix com un ciclista «polivalent, que sé de tot en general. Potser no soc del tot fort com a escalador ni com a rodador, però em defenso bé en tota mena de terreny». Molt semblant a un dels seus ciclistes referents, Wout Van Aert (Jumbo Visma), qui entrena habitualment per carreteres gironines, i és «capaç de guanyar un esprint com fer tercer en una de les etapes de muntanya més exigents del Tour de França».

Ara, Àlex Jaime compleix un somni, fitxar per un equip professional de ciclisme, el Kern Pharma, equip fundat aquest 2020 i que formava part de la divisió Continental, però que gràcies als grans resultats d'aquest any, a partir de 2021 serà equip ProTeam. Això li permetrà disputar grans curses del panorama internacional com el Tour de França o la mateixa Volta Catalunya. Tot i que per fer-ho, l'equip navarrès necessitarà una invitació prèvia, ja que en aquest tipus de curses només tenen assegurada la participació els equips de la divisió WorldTeam.

Després de proclamar-se campió d'Espanya Júnior el 2016 i córrer durant 4 temporades a l'equip amateur Lizarte ara «he complert el meu objectiu», diu el gironí.