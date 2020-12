L'ombra d'Heurtel marca el clàssic de l'ACB entre el Madrid i el Barça

L'ombra del base francès del Barça Thomas Heurtel, apartat de l'equip després que el club blaugrana intuís que estava negociant amb el Reial Madrid i li impedís tornar amb l'equip d'Istanbul (Turquia), marca el clàssic de la Lliga Endesa d'avui (21.30 h). No hi serà sobre el parquet del WiZink Center de Madrid, descartat mentre es resol la seva sortida, però la situació d'Heurtel sonarà durant el duel.

Per al conjunt blanc, necessitat d'un base des de la sortida de l'argentí Facundo Campazzo als Denver Nuggets de l'NBA, un reforç de la talla d'Heurtel seria més que benvingut, però és obvi que per al Barça res seria pitjor que permetre la sortida d'un jugador determinant cap a l'etern rival. Pablo Laso va esquivar en multitud d'ocasions l'assumpte en la compareixença de premsa prèvia al partit. «No sé si Heurtel jugarà, és una situació més del Barça que nostra», «no tinc gaire opinió sobre això», «independentment del que hagi passat quant a resultats, dinàmiques, quan es juga un Reial Madrid-Barça tothom se centra a jugar tan bé com sigui possible i intentar guanyar-ho», va dir el tècnic.

Des del Barça, ni Sarunas Jasikevicius ni Nikola Mirotic van mullar-se sobre l'assumpte. «Sabem què hem de fer per guanyar el Madrid i intentarem fer un partit semblant al de l'Eurolliga. Estem preparats», va comentar Mirotic.