Els dubtes de Messi: «No sé si em quedaré o si marxaré»

Leo Messi va conversar ahir amb el periodista català Jordi Évole en una entrevista en la qual, entre d'altres coses, va parlar del seu futur. Si aquest últim estiu tenia coll avall que marxaria del Barça, cosa que finalment no s'ha acabat produint, ara no té pas tan clar què és el que farà. «No sé si marxaré o no. De moment, al gener no negociaré amb d'altres clubs. Esperaré que s'acabi la temporada i al juny ja es veurà. No penso com s'acabarà l'any, perquè ara per ara no seria gens bo dir què faré perquè no ho sé». I va afegir: «Si marxo, parlant de manera hipotètica, algun dia m'agradaria tornar a la ciutat per treballar al club. I no passaria res perquè el Barcelona és molt més gran que qualsevol jugador, fins i tot jo, com és obvi. Tant de bo el president que vingui faci bé les coses per tornar a aixecar títols importants». Messi va admetre que Josep Maria Bartomeu, mandatari aquests últims anys, l'ha «enganyat» i ho ha fet «moltes vegades» al llarg «dels últims anys». També va confessar que és «impossible» que algun dia acabi vestint la samarreta del Reial Madrid i va elogiar Pep Guardiola. «És el millor, té quelcom especial. Em cridava molt l'atenció la manera de preparar els partits. Amb Luis Enrique són els dos millors perquè em pensava que amb en Pep ho sabia tot i va arribar en Luis i em va ensenyar encara més coses».





La pregunta del millón. Y la respuesta. #MessiÉvole pic.twitter.com/3B2M9SwROJ — Producciones del Barrio (@delbarriotv) December 27, 2020

Messi, amb permís del club, continuarà les seves vacances i no jugarà demà contra l'Eibar per fer net d'unes molèsties.