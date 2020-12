Marc Gasol, sobre el Bàsquet Girona: «Vaig decidir invertir en gent, invertir en equip»

El jugador de bàsquet Marc Gasol ha definit la seva implicació en el Bàsquet Girona com la voluntat d'impulsar un projecte i retornar alguna cosa al seu esport: "Vaig decidir invertir en gent, invertir en equip, invertir en el que tant m'ha donat a mi que és el bàsquet".

El nou jugador de Los Angeles Lakers ho ha dit en una entrevista del programa de CaixaBank de cultura financera 'Molt per Fer', que difon conceptes financers bàsics per desenvolupar projectes personals.

Gasol presideix el Club Bàsquet Girona, ciutat on es va començar a consolidar abans de jugar a l'NBA: el projecte va començar el 2014 amb el Club Escola de Bàsquet (CEB) Marc Gasol, i es van formar equips; el 2016 s'hi va afegir el nom de la ciutat (Escola Bàsquet Girona Marc Gasol) i en la temporada 2017-18 només es va mantenir el nom de la ciutat.

La ciutat de Girona va significar molt per ell, motiu pel qual van decidir impulsar una nova proposta "després de diversos projectes de bàsquet que no havien funcionat a la ciutat".

La importància de les persones

Ha dit que la seva experiència per mirar de construir una cosa que perduri va partir d'una decisió molt meditada i de l'avantatge de tenir al costat persones vàlides que treballen en el dia a dia: "Em donen molta tranquil·litat. Viuen el club com el visc jo, tenim els mateixos valors, i m'ajuden moltíssim".

Considera el projecte com una inversió per als nois del club, no només en l'àmbit esportiu, sinó per infondre'ls hàbits saludables i consciència pels estudis i per enfocar el seu futur: "M'enriqueix moltíssim a nivell emocional i m'ajuda a aprendre moltes coses noves d'ells".

"Invertim molt d'esforç a transmetre als més joves què hem après nosaltres", ha afegit, i ha evocat com, amb tan sols 23 anys, va provar sort a l'NBA deixant enrere casa seva i la seva carrera.

"Era anar a una altra ciutat, lluny de la teva gent. Un altre tipus de bàsquet. Un canvi molt brusc", tot i que reconeix que el risc era moderat perquè ja havia viscut i jugat als Estats Units a l'institut, quan Memphis Grizzlies va fitxar el seu germà Pau.

El professor de la UPF Barcelona School of Management Xavier Puig ha conclòs que la rendibilitat implica assumir riscos, en finances però també a la vida: "Com més risc s'assumeixi, més rendibilitat s'exigeix. I quanta més rendibilitat es desitja, més risc s'ha d'assumir".