El Bàsquet Girona reprèn els entrenaments

La plantilla del Bàsquet Girona al complet s'ha entrenat aquest matí al pavelló de Palau sacosta i ho ha fet un cop superat el període de confinament obligatori degut als casos de Covid-19 detectats al vestidor. Al llarg de les dues últimes setmanes, l'equip va estar treballant el to físic però de manera telemàtica, i no ha sigut fins avui que s'ha pogut vestir de curt per retrobar-se al damunt del parquet.

L'objectiu dels de Carles Marco és aprofitar aquests dies per recuperar el to competitiu i arribar de la millor manera possible al partit d'aquest proper diumenge a Fontajau contra el Palmer Alma Mediterrània Palma balear (12:30 hores).

Així mateix, l'entitat també ha informat que Lamin Dibba, jugador del CB Sant Narcís que es trobava participant de manera activa en els entrenaments del primer equip, reprendrà l'activitat i ho farà ja amb fitxa del Bàsquet Girona.