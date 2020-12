Dani Oliveras es perdrà el Dakar 2021 per la COVID-19

Acaba l'any i la pandèmia encara esta fent estralls en el món de l'esport. L'últim esportista que ha observat com els seus plans per competir s'esvaïen per culpa de la covid-19 és Dani Oliveras. El de Vilablareix, que havia de fer costat a Nani Roma en les tasques de copilot en la propera edició del Dakar amb el cotxe Hunter de l'escuderia Bahrain Raid Extrem, va donar positiu ahir i no podrà viatjar a Aràbia. Així ho explicava a través d'una publicació en el seu compte d'Instagram. «No són moments fàcils. El primer cop que vaig donar positiu va ser el 8 de desembre. Pensava que faria net i podria anar al Dakar ja que vaig fer la vida que recomanen quan dones positiu», explica Oliveras per a qui el primer resultat va ser tot un xoc . «No sé d'on ha vingut el virus aquest segon cop. M'he trobat bé durant tot el mes de desembre a excepció d'un dia que sí que tenia febre». De fet, dijous de la setmana passada el gironí es va fer una prova de serologia per veure si tenia anticossos o no. «Per mala sort va sortir malament. Aquí és quan l'equip va activar un pla B que tenia pensat des de fa temps per si no es revertia la situació», exposa.

El testimoni per fer el relleu l'agafa Alex Winocq. El francès és un reconegut copilot de raids. No obstant això la seva darrera experiència al Dakar, juntament amb Romain Dumas, va se molt breu degut a que el cotxe amb el que competien se'ls va cremar als 65 quilòmetres d'haver començat la competició. «Serà complicat pera ells. No han pogut fer un treball previ a la prova, com és necessari. Cal afegir-hi en Nani i l'Alex parlen idiomes diferents», conclou el de Vilablareix.