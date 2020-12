Quatre partits per inaugurar l'última jornada del 2020

La setzena jornada de la Lliga Santander és l'última que se celebrarà aquest 2020 a la màxima categoria i s'inaugura avui amb la disputa de quatre partits. El primer d'ells és l'enfrontament que el Sevilla i el Vila-real celebraran a partir de les set de la tarda al Sánchez Pizjuán. Es veuran les cares el sisè i quart classificat, respectivament, separats només per tres punts de distància. A banda del Barça-Eibar (19.15 hores), també hi ha previst un Llevant-Betis. Serà a dos quarts de deu. A la mateixa hora haurien de jugar Cadis i Valladolid, sempre i quan els nombre de casos positius per covid-19 a l'equip andalús no sigui excessiu.