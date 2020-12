L'enèsim despropòsit d'un Barça que clou el 2020 empatant contra l'Eibar

El Barça va acomiadar el 2020, segurament el pitjor de l'última dècada, amb un nou disgust després de no poder passar de l'empat contra l'Eibar en un duel en què va trobar a faltar Leo Messi i li va faltar fluïdesa defensiva. Només l'entrada a la segona part del francèsa Ousmane Dembélé va portar la millora necessària per haver pogut guanyar un xoc que es va complicar per un error de Ronald Araújo, que va facilitar pel 0-1. Tampoc hi va ajudar un penal fallat per Braithwaite als primers compassos.

De nou apostant per tres centrals i dos carrilers, el dibuix de Ronald Koeman no va acabar de funcionar. Malgrat l'encallada inicial, la pena màxima de la qual va disposar el Barça li hauria pogut facilitar les coses però Braithwaite va xutar fora. No es va trobar còmode el conjunt blaugrana tot i que l'Eibar tampoc era una gran amenaça per la porteria de Ter Stegen, excepte en un xut creuat de Kike García. Tenia la negra Braithwaite, a qui el VAR li anul·laria un gol per fora de joc.

Veient que el primer temps havia sigut més aviat ensopit, Koeman va moure fitxa al descans i va donar entrada al francès Dembélé tot canviant l'esquema per tornar a la defensa de quatre. Dest va ser el substituït. De mica en mica, el Barça es va anar entonant tot buscant la porteria defensada per Dmitrovic i el propi Dembélé va tenir el gol a les seves botes després d'una bona pilota de pedri, però el porter li va tapar bé. En el millor moment, arribaria el 0-1. Errada monumental d'Araújo que va aprofitar Kike García per dirigir-se tot sol cap a la porteria i batre Ter Stegen.

Koeman va intentar respondre al cop amb més canvis ofensius, donant entrada a Coutinho i Trincao per Pjanic i un desencertat Griezmann. L'empat va trigar ben poc en arribar, en una ràpida combinació dels dos revulsius cap a un incisiu Junior Firmo, que va centrar cap al segon pal. Allà hi va trobar Dembélé, qui aquest cop no va perdonar. Tot i equilibrar la balança, el Barça no va traduir el seu domini amb un allau d'ocasions i els minuts van anar avançant sense que arribés el 2-1. L'entrada de Riqui Puig, a tocar del descompte, va servir per a ben poc mentre que Coutinho va acabar lesionat i es va haver de retirar amb el partit gairebé dat i beneït. Només Trincao va tenir opcions de desfer la igualada però el seu xut va sortir massa creuat davant la desesperació local.