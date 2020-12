Pas a pas. Sense córrer. És molt llaminer enfrontar-se a un Primera Divisió com ho és l'Osasuna, però al vestidor de l'Olot ha calat, i de quina manera, la idea que per arribar-hi, primer cal enfrontar-se al Poblense. I sobretot guanyar-lo. L'equip de Raúl Garrido s'estrena a la Copa del Rei i jugarà aquell partit que es va ajornar dies enrere degut als positius per coronavirus d'alguns futbolistes del conjunt balear. «Es parla molt de l'Osasuna però ara ens toca el Poblense. Si som capaços de passar ja ens vindrà el gran», reflexiona Garrido, que no vol ni sentir a parlar d'un possible duel el proper 6 de gener al Municipal. Premi esportiu i també econòmic. De moment, l'Olot ja s'embutxaca 38.000 euros per jugar fora de casa i en rebrà 30.000 més si passa ronda. Un pessic que sempre és benvingut.

L'equip es va exercitar ahir al matí i després de dinar va volar cap a Sa Pobla. L'expedició que encapçala el tècnic Raúl Garrido la conformen 18 futbolistes: Ballesté, Batalla, Soler, Carles Mas, Albert Blázquez, Barnils, Jordi Masó, Eloi Amagat, Vivancos, Pedro del Campo, Alan Baró, Kilian Grant, Chabboura, Escoruela, Jordi Xumetra, Juan Delgado, Salinas i Joel Arumí. El central Lluís Aspar és baixa. Per veure aquest partit hi podran assistir fins a 400 persones. Pel que fa al conjunt local, el tècnic Óscar Troya no podrà comptar amb tres dels seus futbolistes: Mateu Ferrer, Dani Benítez i Lucas Gilardoni.