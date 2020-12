L'Olot es guanya un regal de Reis

Nadal és sinònim de regals. Temps per passar en família, si es pot, i dies per gaudir i desconnectar. Això últim no ho coneix un Olot que va aconseguir el bitllet per la segona ronda de la Copa del Rei després de desfer-se del Poblense per 1-2. Qui es va vestir de tió, Pare Noel, o el que sigui, van ser Xumetra i Roger Barnils per obsequiar amb dos regals els olotins en forma de gol. Abans de la diana del de Torelló, els balears van retallar distàncies. Tocava aguantar 40 minuts amb un gol d'avantatge però els olotins van demostrar ahir sobre el verd que són una família; i que quan estan units ningú ni res els pot doblegar. El pròxim sis de gener, un Municipal d'Olot, malauradament sense públic, rebrà l'Osasuna amb la intenció de sorprendre a tot un Primera. S'haurà de veure qui es vestirà de rei d'Orient per regalar el preuat bitllet d'accés a setzens de final.

És un any difícil per a tothom. Tant dins com a fora del món esportiu la covid-19 ha fet estralls per allà on ha passat. Gairebé ningú no ha patit conseqüències. L'Olot això ho sap de sobres que s'ha vist immers en un any que es podria qualificar com a muntanya russa. Ara jugo, ara no jugo perquè dono positiu i ara torno a aturar-me quan semblava que podria disputar el partit. Més o menys, és això el que li ha succeït a un conjunt garrotxí que ha acabat el 2020 de la millor manera. De fet, ja avisava Raúl Garrido que la dinàmica era ascendent i ahir ho van demostrar. La Copa del Rei agrada i molt.

En un duel que s'havia d'haver disputat fa dues setmanes i que es va ajornar per culpa de diversos positius per covid-19, els garrotxins es van desfer del Poblense per la mínima (1-2) gràcies a les dianes de Xumetra, a la primera part, i de Roger Barnils, a la segona. Qui es pensava que el passi seria bufar i fer ampolles, les portava magres. Que els balears poguessin estar en una categoria menys que els gironins ho podia fer preveure. Un miratge. A més, cal afegir-hi que el Municipal de Sa Pobla va poder obrir les portes a aproximadament 300 persones. De fet, i segurament fruit de l'escalfor dels seus, els locals van tenir les millors ocasions del duel. Batalla va haver d'intervenir en diverses ocasions durant els primers 45 minuts. L'efectivitat, però, la va posar l'elenc de Garrido gràcies a un Xumetra que va veure porta al 39. Ben entrada la repressa, Barnils va ampliar distàncies però dos minuts més tard va venir la rèplica per posar l'1-2. Calia remar de valent per aguantar el resultat. El premi, ben llaminer, s'ho mereixia, ja que el dia de Reis a les 7 el Municipal albergarà el duel dels seus contra tot un Primera, l'Osasuna. Això sí, sense públic.