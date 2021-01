La imparable progressió de la gimnasta Judit Carmaniu i el seu somni olímpic

S'ha tancat un 2020 crític per a tothom. La pandèmia ha fet estralls en el dia a dia de la gent. Ara, amb l'arribada del 2021, s'obre un ventall d'esperança. Però l'any passat també va tenir la seva part bona. Per exemple, per a la jove gimnasta gironina Judit Carmaniu, que ben segur està agraïda al 2020. Ha sigut l'any de la seva eclosió. El moment de fer les maletes a l'estiu per endinsar-se en una nova aventura lluny de casa per competir amb el Club Mabel de Benicarló, un dels grans de la gimnàstica rítmica espanyola.

«No va venir de cop. A cada campionat d'Espanya l'entrenadora d'aquest club es posava en contacte amb la meva mare per què fitxés amb elles», assegura la gironina. Després d'un reguitzell de trucades, Carmaniu va acabar deixant el seu club de tota la vida, el GEIEG, buscant un pas endavant en la seva carrera i amb tant sols quinze anys. En certa manera, deixar enrere allò que tant ens costa abandonar, la zona de confort. «Vaig decidir que era el moment d'anar cap a terres valencianes el 2019 al Campionat d'Espanya júnior. Allà vaig quedar setena i veia que no podia progressar més si em quedava a Girona, em quedava estancada», comenta la gironina que ha anat acompanyada de la seva mare i que afirma que «el canvi no ha sigut gaire difícil. He anat a estudiar 4t d'ESO a l'institut La Salle d'allà. Per sort, tenen un conveni amb el de Girona, que és on estudiava, i m'han donat moltíssimes facilitats per poder adaptar-me plenament». De fet, tenir un bon expedient acadèmic és una condició sine qua non per poder formar part del club.

Establerta ja des de fa uns mesos a la província de Castelló de la Plana, Judit Carmaniu ha passat uns dies de les vacances de Nadal a Girona. En aquest període de temps la seva progressió esportiva ha sigut molt notable. En poca cosa de sis mesos, Carmaniu ha passat d'acabar en setena posició a pujar en el primer esglaó del podi en el darrer certamen estatal. De causes n'hi ha moltes: actualment entrena al voltant de cinc o sis hores diàries i és entrenada per la seleccionadora espanyola. «He notat molta la millora. En el darrer campionat nacional júnior he aconseguit la primera posició. Això fa que el 2021 pugi de categoria i competeixi a Primera», explica. En aquesta lliga, la gironina competirà amb les 18 millors gimnastes de tot Espanya. «Per poder formar part de la Primera Categoria s'ha de quedar entre les tres primeres del campionat júnior absolut o sènior absolut. Les sis gimnastes que queden en darrera posició baixen de categoria i així cada any», exposa. Pel primer any en aquesta lliga, on competirà amb les millors gimnastes espanyoles, Carmaniu comenta que «vull passar-m'ho bé, gaudir de la competició i millorar, que segur que ho faré si estic envoltada de les millors».

En l'any del seu debut a la màxima categoria estatal, Carmaniu no vol sentir a parlar de poder formar part del combinat espanyol per viatjar als Jocs Olímpics de Tòquio, que a priori, s'haurien de celebrar enguany. «Encara soc molt jove per pensar en això. Crec que queden molt a prop per posar-m'ho com a objectiu. El que vull és centrar-me en el dia a dia i millorar. Els resultats ja aniran venint», conclou la jove gimnasta gironina, que exposa que «m'agradaria poder anar als Jocs del 2024 i al nou any li demano salut i que ens porti els mateixos èxits que ens ha deixat l'any que hem clos».