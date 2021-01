«Sabia que tard o d'hora havia de sortir de la meva zona de confort»

Això seu sí que és arribar i moldre: titular des del primer dia amb el Saragossa.

Sí, estic molt content per com va succeir tot. La veritat és que no m'esperava per res del món que l'entrenador em posés de titular en el primer partit. Estava una mica nerviós quan ho vaig saber i preveia que em costaria una mica en els primers minuts però a poc a poc em vaig treure de sobre aquest nerviosisme.

Per tant, l'adaptació ha estat ràpida.

No es pensi. El salt de Segona B a la Lliga Smartbank és un canvi molt fort. De fet, sempre es diu això. El que puc dir és que l'adaptació, amb el temps necessari, ha sigut bona i més quan et donen la confiança i els minuts que desitjes. Ara sé que en els partits de Segona l'intensitat és molt més alta i que s'ha d'estar sempre atent.

Com l'ha acollit el vestidor i la ciutat?

Molt bé, la veritat. Tothom sap l'afició que té aquest club, que és meravellosa. Des del primer moment han estat perfectes amb mi. He rebut molts missatges d'ànim. Pel que fa als companys, pràcticament el mateix. Tenim un grup amb una barreja de joves i veterans que ens ajudem entre tots. Som una pinya.

El «ser una pinya» no es reflecteix a la classificació.

Està sent un any molt difícil per culpa de la pandèmia que estem patint. Nosaltres vam haver de començar una mica més tard que la resta dels conjunts de la Lliga, com el Girona, per haver fet el play-off d'ascens la temporada passada. Crec que no haver pujat va ser un cop molt dur per la institució, a més enguany han arribat molts jugadors nous que encara s'han d'adaptar del tot.

Tot i això va acabar l'any amb victòria i amb el seu primer gol en la victòria contra el Lugo.

No sé si podria demanar més. Anar de vacances de Nadal amb una victòria ens permetia agafar una mica d'aire i poder desconnectar de la millor manera possible. I què dir de la meva primera diana? Estic molt content en l'aspecte personal i d'haver ajudat l'equip. A casa quan vaig tornar radiaven d'alegria. Aquest gol sens dubte va dedicat a la meva família.

Després d'una carrera lligada a terres gironines li ha costat separar-se de la família?

La veritat és que no. Penso que el pas de sortir de la meva zona de confort havia d'arribar tard o d'hora. De sempre el meu somni ha sigut poder jugar en el futbol professional i dedicar-m'hi plenament; i anar a Saragossa era la millor opció per complir-lo.

Va dubtar quan va rebre la proposta del Saragossa?

No em va costar gens donar una resposta afirmativa. Suposo que si hagués arribat una altra oferta d'un altre equip hagués acceptat igual per veure complir el meu somni de ser professional. Sent honestos en un primer moment quan un club d'aquest nivell com és el Saragossa es va posar en contacte amb mi vaig al·lucinar. No m'ho creia.

Dos anys a Figueres i els mateixos a Olot. On és el seu sostre?

No ho sé. El que vull es donar el màxim de mi aquesta temporada. Tant de bo pogués dir que l'any que ve seré a Primera Divisió. El que puc esmentar amb total seguretat és que seguiré treballant com qui més i esforçant-me en el dia a dia. Aquesta és la clau de l'èxit.

Per anar a Saragossa, va haver de deixar l'Olot. El segueix?

I tant. Encara tinc contacte amb companys, entrenadors... Era una família per a mi. Aquest any els ha costat arrencar una mica però estic segur que a partir d'ara només faran que mirar cap a dalt. S'han trobat en una situació molt complicada per culpa del coronavirus. Han donat molts positius. Això ha implicat que haguéssin d'aturar-se en sec i tornar a entrenar i així diverses vegades.

A l'Olot va tenir Raúl Garrido i al Figueres Chicho Pèlach. Entrenadors de referència.

Garrido és un referent a la Segona B. Quan em va fitxar ja ho sabia. Li estic molt agraït perquè des d'un primer moment em va donar la confiança de jugar. Comptava plenament amb mi i vaig demostrar el meu nivell. Chicho el vaig tenir des de la meva etapa de juvenil al Figueres. Em va ajudar moltíssim i li desitjo el millor, ara que està a Anglaterra. Me n'alegro, que els hi vagi tan bé als dos.

Què li demana al nou any?

En l'àmbit esportiu, que el Saragossa pugui sortir de la zona de descens i revertir la situació en la qual ens trobem. Confio molt en aquest equip i sé que ho farem. A més m'agradaria veure un camp com La Romareda plena de gent on l'afició ens pugui donar l'escalfor necessari en els partits que juguem com a local. Però sobretot el que desitjo és salut per a tothom perquè aquesta pandèmia ha afectat moltes persones.