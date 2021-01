Àngel Martínez torna amb galons a Girona

Després d'un temps de desconnexió, ben merescut a causa del calendari farcit de partits per la covid-19, és hora de tornar-se a posar la granota de treball i trepitjar els terrenys de jocs. El Girona, en el nou any, rebrà demà el Sabadell a dos quarts de set de la tarda. En el seu retorn a Segona, els arlequinats no han fet grans canvis respecte a la plantilla que va aconseguir l'ascens. Entre els jugadors que ja vestien la samarreta del Sabadell la temporada passada hi ha un nom molt conegut dins de les terres gironines que s'ha guanyat els galons i l'estima a la Nova Creu Alta fins a rebre l'honor de portar el braçalet de capità. Ell és ni més ni menys que el futbolista gironí Àngel Martínez. «Tornar a jugar contra el Girona sempre és especial. Recordo l'única temporada amb els de Montilivi (2010/11) amb molta estima ja que vaig coincidir amb el meu germà Jose», explicava ahir al programa Tot gira de Catalunya Ràdio. En la mateixa entrevista també hi era l'extrem Aday Benítez amb qui té un gran relació. «És curiós que el capità del Girona sigui de tocar de Sabadell (Sentmenat) i el del Sabadell sigui de Girona», comentava Aday.

El gironí, ex del Rayo i l'Espanyol, també, està gaudint com mai en aquesta aventura al Sabadell. D'ençà que va aterrar a la Nova Creu Alta l'estiu de 2017, i després d'un periple pel futbol anglès, Martínez ha trobat l'estabilitat i la tranquil·litat que tot jugador anhela. Enguany, i tot i els 34 anys que té, el migcampista ha pogut aportar el seu granet de sorra sobre el terreny de joc en una dotzena de partits acumulant més de 800 minuts.

Veure el Sabadell és sinònim del millor Àngel Martínez. El lligam, que perdura ja quatre temporades, es va fer inquebratable des de l'inici. En l'any de la seva estrena, va poder poder disputar 34 partits combinant la Segona B i la Copa Catalunya. En la temporada següent també va ser un fixe en els esquemes arlequinats i va poder jugar 34 partits repartits a la categoria de bronze i a la Copa Catalunya fent que aquest curs sigui el que ha disputat més enfrontaments. I un total de 26 matx va poder disputar el curs passat on va aconseguir l'ascens a la Lliga Smartbank. I per si fos poca cosa, el gironí a més va marcar la seva primera diana amb la samarreta sabadellenca en la victòria per 4-0 dels seus contra el Lleida.

De ben segur i malgrat només haver jugat una temporada a l'entitat de Montilivi (2010/11) el de demà serà un duel important per Àngel Martínez. A més d'ell, qui també ha pogut vestir les samarres dels dos conjunts catalans és el lateral esquerre Enric Franquesa. Fitxat pel Girona aquest curs en préstec pel Vila-real, el vallesà va fer el primer pas en el futbol sènior amb el Sabadell després de deixar el Juvenil de Divisió d'Honor del Barça. Amb els sabadellencs només va romandre mitja temporada i va acumular prop de 300 minuts repartits en 8 enfrontaments.