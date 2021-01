El Bàsquet Girona falla un altre cop a Fontajau (80-83)

El Bàsquet Girona continua sense trobar la fórmula i aquest migdia ha perdut un partit clau contra el Palma a Fontajau (80-83) que manté els de Carles Marco enfonsats a la classificació amb un balanç de 2/6. Un pèssim segon quart, en què el Girona ha encaixat 33 punts, ha acabat dictant sentència malgrat que s'ha de reconèixer que els locals mai s'han rendit i que a 42 segons del final, després de dos triples seguits de Busquets i Sàbat, només perdia de tres (80-83). El Palma ha fallat el seu atac i amb 20 segons per davant, els locals haurien pogut forçar la pròrroga però el tir de tres del debutant Kari Jónsson no ha entrat, ni tampoc l'intent de Sàbat des de sota l'anella sobre la botzina.

Els gironins han començar el segon quart guanyant de 7 (22-15 després d'una cistella de Jónsson i l'han acabat perdent de nou (39-48) després de deu minuts molt decebedors. Allà es pot dir que s'han enterrat bona part de les opcions dels de Carles Marco. El Palma, capaç de fer 33 punts en aquest parcial, ha marxat al descans amb una bona renda, que malgrat l'emoció dels darrers segons, sempre l'ha mantingut per davant i no ha deixat escapar.

Un triple de Harrell situava el 39-51 a l'inici de la segona part, amb un +12, la màxima diferència a favor dels balears. El Bàsquet Girona s'ha acostat diversos cops a cinc i sis punts però mai ha trobat la fórmula. Fins que en l'últim minut ha estat a punt de, com a mínim forçar la pròrroga gràcies a dos triples seguits de Busquets i Sàbat que han deixat l'equip només tres a sota (80-83). El Girona ha tingut la pilota per empatar, però en aquest cas, la fortuna no ha somrigut i s'ha confirmat que l'equip havia tornat a fer tard.