El Bàsquet Girona reprèn la LEB Or després d'un mes sense jugar

El Bàsquet Girona reprèn la LEB Or després d'un mes sense jugar marc martí

El Bàsquet Girona reprèn aquest migdia la LEB Or després d'un mes sense competir a conseqüència del coronavirus. L'equip de Carles Marco s'ha perdut tres jornades (Canoe, Lleida i Alacant) i ja amb tota la plantilla recuperada, avui s'enfronta al Palma (12.15, Esport 3) a Fontajau amb el reclam de veure el debut de l'islandès Kari Jónsson. Els gironins no disputen un partit des que van tombar el Múrcia (75-63) el 5 de desembre passat.

«Ens espera un partit difícil contra un equip que va començar amb dubtes. Són joves i tenen jugadors de talent, han anat a més i porten tres triomfs seguits. Tenen confiança i juguen bé», detallava ahir el preparador del Girona. Marco destaca que els seus jugadors tenen «ganes» de competir i espera que Jónsson pugui tenir un bon debut a pesar de la «falta de ritme» que acumula «tot l'equip». «Això no ha de ser cap excusa, sinó que és una oportunitat per fer-nos crèixer com a equip», va destacar. «Segur que notarem la falta de ritme i que haguem estat molt dies aturats i a casa», va afegir l'entrenador.

El Girona, que només ha guanyat dos partits, s'enfronta a un dels rivals que ha pogut derrotar aquesta temporada. A la primera volta, en un final molt igualat, els de Marco es van endur el triomf de Mallorca (78-81).