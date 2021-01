Ajornat l'Spar Girona-Gran Canària d'aquesta tarda per un possible positiu

L'Spar Girona - Spar Gran Canària que s'havia de jugar aquesta tarda (19.30) a Fontajau ha quedat ajornat fa uns minuts, d'urgència, per la possibilitat que una jugadora de l'Uni es pugui haver contagiat per la covid-19. Aquesta jugadora, que ha participat a l'entrenament del matí amb la resta de la plantilla, sense cap problema, ha sabut al final de la sessió que un familiar directe ha donat positiu per coronavirus i de seguida s'ha activat el protocol. El club ho ha comunicat a la FEB i el partit s'ha cancel·lat, a pesar que el Gran Canària ja era a la ciutat concentrat per a la disputa del duel.

Ara tota la plantilla de l'Uni s'ha de sotmetre a test d'antígens i la jugadora que ha tingut el contacte directe amb el contagiat, haurà de passar un PCR i d'aquí dos dies un altre abans de poder tornar al grup. Si tot anés bé i la plantilla seguís neta, el proper partit de l'Uni seria dissabte que ve a la pista del Casademont Saragossa. Les gironines tenen un partit pendent amb l'Al-Qázeres que es recuperarà dilluns que ve. De moment no se sap la nova data pel duel amb el Gran Canària que s'ha ajornat avui.