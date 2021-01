El Bàsquet Girona torna a fer tard

Un pèssim segon quart, amb el Palma anotant 33 punts i marxant al descans nou amunt (39-48) va acabar sent la condemna per un Bàsquet Girona que continua força espès. Per als qui vulguin veure l'ampolla mig plena, sempre es podrà dir que l'equip de Carles Marco mai va abaixar els braços i que tot i anar tota la segona part a remolc, va acabar tenint (i fallant) una pilota per forçar la pròrroga, i ves a saber què hauria passat llavors. Però l'altre cara de la moneda també existeix. I ahir es va fallar contra un rival directe, es continua jugant amb intermitències i va tornar a quedar clar que deu minuts de desconnexió es paguen sempre molt cars. Encara bo que al final només es va perdre de tres i ara l'average amb els balears està igualat, i no perdut.

Kari Jónsson, debutant ahir, per fi, amb el Girona, va tenir el triple de la pròrroga a escassos segons pel final. Va fallar, i també ho va fer Albert Sàbat des de sota el cèrcol, buscant una cistella que hauria com a mínim mantingut l'average a favor del seu equip. Potser arribar al temps extra hauria premiat la fe de l'equip, que amb dos triples seguits de Busquets (ahir 21 punts) i Sàbat, va entrar de cop a un partit que tenia perdut, encara que va fer tard. Les presses, ja se sap, mai són un bon aliat. I aquesta reacció no amaga que el Palma va tenir gairebé sempre el duel sota control, exceptuant un primer quart dominat pels locals (20-15). Amb Jawara (22 punts i 30 de valoració) immens, i molt d'encert exterior (10/20 triples) en van fer prou per superar els gironins tot i l'ensurt final.

El Bàsquet Girona va començar el segon quart guanyant de 7 (22-15 després d'una cistella del debutant Kari Jónsson) i el va acabar perdent de nou (39-48) després de deu minuts molt decebedors. Allà van enterrar els de Carles Marco les seves opcions en un partit d'aquells que s'havia de guanyar. El Palma, capaç de fer 33 punts en aquest parcial aprofitant la passivitat defensiva, es fregava les mans. L'última jugada va ser prou significativa per definir la situació: Figueras erra el segon tir lliure amb 9 dècimes per davant i Suskavcevic encara té temps per capturar el rebot i treure dos punts més del no-res sobre la botzina. També retrata el panorama, la muntanya russa en què continua l'equip, que del 22-15 inicial es passés a un 0-10 (22-25), que es seguís dins del partit (35-35) i que en els minuts finals els balears, a base de triples (7/11 a la primera part), tornessin a obrir forat fins al 39-48 del descans.

Un triple de Harrell només arrencar la segona part encara complicava més les coses (39-51) i aleshores, dotze punts per sota, Busquets va evitar que el tren s'escapés definitivament amb el seu encert exterior. A cinc minuts per acabar el tercer quart el Girona havia retallat diferències i obligava el Palma a demanar temps mort (52-57). Els locals es van arribar a posar a tres (58-61 Logan) però una falta i tècnica a Faye a dos segons del final sobre Kullamae va tornar a disparar els visitants (61-68).

Aquest voler i no poder va continuar fins al final. Un triple sobre la botzina de Lundqvist posava el Palma vuit amunt un altre cop (63-71) i cada vegada semblava més difícil pensar en la remuntada. Com a mínim el Girona no va perdre la fe. Amb 68-76 a 4 minuts, Rozitis i Busquets van errar tres tirs lliures. A dos minuts del final els visitants feien el 72-81, i malgrat el ruix final gironí (8-2, Logan, Busquets i Sàbat), quedava clar que s'havia tornat a fer tard.