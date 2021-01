Un derbi gironí sense gols per obrir l'any nou

El Club Esportiu Banyoles i la Unió Esportiva Figueres estrenen l'any nou amb un empat sense gols (0-0) al Municipal Miquel Coromina. El partit s'havia ajornat el passat desembre per diversos positius de covid-19 a la plantilla dels banyolins. D'aquesta manera, els blanc-i-blaus sumen el seu quart punt en el que va de competició (el primer a casa), després de la victòria al camp de la Grama, i el seu primer empat. Els figuerencs, per la seva banda, encadenen el cinquè partit seguit sense perdre i es mantenen a la meitat de la taula classificatòria.

Tots dos conjunts van tenir opcions d'endur-se els tres punts. La primera meitat la va dominar el Figueres, que s'hagués pogut avançar amb accions de Maureta i Marc Bech. A la represa, el Banyoles va efectuar substitucions i van tenir les seves oportunitats als peus de Sergi Ferrussola i Jordi Turon. Tant Martí Bartrina com Andrés van intervenir amb aturades de mèrit.

El Figueres va sortir concentrat i amb la voluntat d'anar a pels tres punts. Va dominar el joc del primer temps i va gaudir d'ocasions per obrir la llauna. Una rematada de Maureta dins de l'àrea petita a centrada de Coto, al minut 13, i un xut de Marc Bech que va marxar fregant el pal, al minut 29, van ser algunes de les opcions més clares que van tenir els de Javi Salamero. Ousman també es va mostrar actiu però les seves accions van marxar desviades. En els primers 45 minuts, el Banyoles només va avisar amb un xut de Ferrussola quan ja havia passat més de mitja hora de joc, al minut 34.

A la represa, Pitu Batlle va introduir canvis i una variació d'estratègia en la tàctica i va aconseguir igualar les forces en els següents tres quarts d'hora. Ferrussola va tornar a avisar al minut 46 en un contraatac ben traçat per part dels banyolins, que van tenir la seva gran ocasió al minut 79, en un u contra u que Turon no va saber resoldre davant Andrés. Poc abans, però, els visitants havien trepitjat la porteria rival amb una execució de Valverde que ha aturat Bartrina.

Després del partit, cap dels dos tècnics es va donar per satisfet. Pitu Batlle va dir que «a la segona meitat hem tingut ocasions per guanyar, però no les hem sabut culminar». Javi Salamero, d'altra banda, va explicar que «la valoració no és molt positiva perquè no hem aconseguit els 3 punts. Per això crec que l'empat és just».