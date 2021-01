Els Lakers s'imposen en l'accidentat retorn de Gasol a Memphis

Marc Gasol ha tornat avui a Memphis, on va ser una llegenda dels Grizzlies durant una dècada, i es va anotar una esforçada victòria amb Los Angeles Lakers (94-108) en un partit emotiu, però també accidentat per al català per una lesió a l'ull que el va deixar sagnant sobre la pista.

El president del Bàsquet Girona no havia jugat a Memphis des que va fitxar en 2018 pels Toronto Raptors, amb els qui es va emportar el títol de l'NBA aquest mateix any.

En la tornada avui a la que va ser casa seva, el pivot ha aconseguit 7 punts, ha capturat 4 rebots i ha sumat 6 assistències en 24 minuts.

La part més desafortunada d'aquest dia molt especial per a Gasol va ser un cop damunt de l'ull esquerre en el tram final del segon quart que el va deixar amb la cara sagnant, un infortuni pel qual va rebre quatre punts per a poder tornar a la pista a la segona meitat.

El pivot va desembarcar el 2008 als Grizzlies, que s'havien quedat amb els seus drets com a part del traspàs del seu germà Pau Gasol als Lakers.

El petit dels Gasol va disputar deu temporades i mitja a Memphis amb un rendiment espectacular: és el jugador amb més minuts disputats en la història de l'equip (25.919), el segon amb més partits (769), el segon amb més punts (11.684) i el primer tant en rebots (5.942) com en taps (1.135).

Els Grizzlies no li han pogut rendir l'homenatge que desitjaven a causa de l'absència de públic en el FedExForum per la pandèmia, però durant la trobada li han dedicat una ovació i un vídeo amb alguns dels seus moments més destacats a Memphis.

En els Lakers, que tenen ara un balanç de 5 victòries i 2 derrotes, els jugadors més destacats avui van ser LeBron James (22 punts, 13 rebots i 8 assistències) i Montrezl Harrell (16 punts i 9 rebots) en una trobada molt complicada que no van aconseguir controlar fins a l'últim quart.

Per part d'uns combatius Grizzlies, que es queden amb 2 partits guanyats i 4 perduts, va sobresortir Kyle Anderson amb 18 punts davant la important absència del lesionat Ja Morant.

Gasol va començar inspirat amb dues assistències consecutives per a LeBron James que li van donar als angelinos la primera empenta (2-8).

Kyle Kuzma també va arrencar amb moltes ganes i va connectar tres triples pràcticament seguits, però llavors els Lakers van desaparèixer davant un vendaval dels Grizzlies.

Un majúscul parcial de 17-0 va situar als de Memphis amb un clar avantatge després del primer quart (36-25) amb un esplèndid encert des del perímetre (6 de 9 en triples) i amb Desmond Bane i Xavier Tillman com a principals anotadors (8 i 6 punts, respectivament).

Tyus Jones, molt elèctric de cara al cèrcol, pretenia estendre el domini dels Grizzlies.

Però la segona unitat dels Lakers, liderada per uns intensos i enèrgics Montrezl Harrell i Talin Horton-Tucker, va baixar al fang per a reforçar la minvada defensa dels de porpra i or i col·locar-los lleugerament per damunt abans del descans (54-56).

Els dubtes en atac de tots dos equips i el domini de les defenses van continuar després del pas per vestuaris en un tercer quart molt igualat i d'escàs encert ofensiu (75-77).

Llavors James va dir prou.

Vuit punts consecutius de l'estrella angelina res més començar el quart (79-85), inclòs un triple llunyà, van contribuir decisivament a desembussar als Lakers perquè finalment s'emportessin la victòria en un partit espès dels actuals campions de la NBA.

Lakers i Grizzlies tornaran a veure's les cares el dimarts.