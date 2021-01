L'Spar Girona recupera Araújo per enfrontar-se al Gran Canària

Mirar cap a dalt i perseguir l'estela del Perfumerías Avenida i del València Basket. Aquests haurien de ser els propòsits del nou any per l'Spar Girona. Per fer-los realitat haurien de superar avui (19.30) el Gran Canària, en un duel on Alfred Julbe recupera María Araújo, absent a Gernika per uns problemes físics.

Mirant la classificació, es podria presagiar que el duel entre catalanes i canàries s'hauria de decantar per part de les locals. Les insulars arriben a terres gironines en una posició perillosa: són tretzenes amb un balanç de 5 victòries i 13 derrotes, mentre que les jugadores entrenades per Alfred Julve ocupen la tercera posició gràcies a 15 victòries i 2 desfetes. No obstant, la diferència de números, les canàries van vèncer en el partit que tancava el 2020 contra el Bembibre per 89 a 73. De fet, l'entrenador de l'Uni Girona avisa que no serà un partit fàcil perquè davant es trobaran «un conjunt molt agressiu i que va al límit de la falta en cada jugada». Les gironines, que arriben a la cita després d'aconseguir una victòria contra el Gernika (60-69) hauran de posar tots els sentits per no repetir l'enfrontament de la primera volta. Llavors, i amb encara Èric Surís a la banqueta, es va assolir un treballat triomf per 72 a 74. «Tot i que no era l'entrenador a l'anada he visualitzat l'enfrontament per resoldre els errors per vam realitzar», afirmava Julbe. Per vèncer, l'Uni haurà d'anar amb compte amb una de les jugadores més diferencials de tota la Lliga com és la nord-americana Sheanna Taylor. La jove de 25 anys és la segona màxima anotadora de tota la lliga amb una mitjana de 19,41 punts per partit només superada per Gatling del Saragossa.