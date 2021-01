El Barcelona anuncia dos positius per covid-19 en el cos tècnic

Dos membres del cos tècnic del primer equip del Barcelona han donat positiu per coronavirus en les proves a què es van sotmetre aquest dilluns, segons ha informat a través de la seva pàgina web el conjunt blaugrana.



"Després de les proves PCR realitzades avui dilluns dos membres de l'staff del primer equip de futbol han donat positiu per covid-19", va anunciar el conjunt català.



Positius dels que, com va indicar el Barcelona en el seu comunicat, s'ha informat a les autoritats esportives i sanitàries competents.

En aquest mateix sentit, el club va anunciar que tota la plantilla "tornarà a fer-se proves PCR aquest dimarts al matí tal com marca el protocol de Laliga".



Una circumstància que obligarà a posposar la sessió preparatòria prevista inicialment per a aquest dimarts a les 11.00 hores.





