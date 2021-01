Els clubs reben amb indignació les restriccions i temen per la seva viabilitat

Les noves restriccions anunciades ahir per la Generalitat per frenar l'augment de contagis del coronavirus van ser rebudes amb indignació per la majoria de clubs, que ja donen la temporada per perduda i que comencen a dubtar, en alguns casos, de la seva viabilitat. A partir de dijous el Procicat només permetrà la pràctica esportiva a l'aire lliure, amb l'excepció dels equips professionals i semiprofessionals que disputen tornejos en l'àmbit espanyol o internacional. A la pràctica això vol dir que es tanquen pavellons i gimnasos, i que amb el confinament municipal diari tampoc serà possible moure's per a qui jugui amb un equip que no sigui de la seva mateixa població.

«La manca de respecte cap a l'esport és màxima, estan condemnant els clubs a la misèria», deia ahir, a títol personal, el director esportiu de l'Spar Girona, Pere Puig. El discurs sol ser comú en la majoria d'entitats. Falta coherència a l'hora de prendre decisions i ningú s'explica per què es pot anar al cinema, al teatre o al circ, a Fontajau, i en canvi un nen no pot fer esport en un pavelló. «Estem indignats. On són els informes on es diu que hi ha hagut brots i contagis en l'esport?», es preguntava Joan Ferrer, del Bisbal Bàsquet.

L'enduriment de les mesures vol dir aturar entrenaments, o tornar-los a reprogramar ara en espais oberts, amb el conseqüent maldecap per a les entitats i els seus entrenadors i tècnics, en gran part amateurs. Ramon Benito, coordinador de la base del Girona CH, destacava que «l'esport és una eina educativa i aquesta temporada està del tot perduda». El president del Bordils, Quim Pou, posava de manifest el «contrasentit» que té que es permetin determinades competicions i entrenaments, i que, en canvi, se suspenguin les de base. La directiva del Sarrià també estava indignada i destacava que les mesures poden fer «trontollar» laviabilitat de moltes entitats.

Davant d'aquest nou cop cap al món de l'esport, s'ha començat a gestar des de Girona una plataforma que sota el nom de Ja n'hi ha prou vol ser un moviment reivindicatiu que lluiti per poder recuperar l'activitat del sector. «Volem fer esport, complim tots els protocols, però ja n'hi ha prou de pagar els plats trencats», es pot llegir al seu twitter. Les competicions de base i territorials catalanes estan aturades des de mitjans octubre i no hi ha cap data de retorn.