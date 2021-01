Ja n'hi ha prou convoca mobilitzacions als pavellons aquest dissabte i una gran concentració a Fontajau el dia 23

L'esport ha dit prou. N'està tip de quedar perjudicat cada cop que el Procicat anuncia noves resticcions "sense cap suport ni ajuda". És per això que des de Girona s'ha impulsat la plataforma Ja n'hi ha prou que vol ser un moviment reivindicatiu per recuperar l'activitat del sector. Després que desenes de clubs, entrenadors, esportistes, directius i aficionats d'arreu de Catalunya s'hi hagin adherit, la plataforma ha conovcat una mobilització davant els pavellons de cada municipi aquest dissabte, dia 9 de gener, a les dotze del migdia.



Entre totes les protestes destacarà la de Fontajau el pròxim dissabte 23 de gener a les 12h (quan ja no hi hagi confinament municipal) que serà una gran concentració unitària. "Amb les noves restriccions, l'esport torna a ser el gran perjudicat. No ens n'adonem, però estem perjudicant els equips de base i hipotecant el futur de l'esport", escrivia aquest matí l'Spar Girona en el seu compte de Twitter.





??????????????????????



Manifest de @JanhihaProu5 ??

Llegeix-lo a: https://t.co/e4Cdp3L06a

Signa'l ?? i comparteix-lo amb la gent de l'ESPORT!!!



?? Mobilitzacions davant dels pavellons de cada municipi



?? Dissabte 9 de gener 12:00h



Diguem alt i clar que @JanhihaProu5 !!! — Ja n'hi ha Prou (@JanhihaProu5) January 5, 2021

El manifest

A més, Ja n'hi ha prou ha fet un manifest a Change.org per reclamar que "l'esport és salut, educació i benestar", demanar "diàleg" amb els responsables del Govern, el retorn de públic i assegurant que "aquest partit el guanyarem" perquè tal com recorden en el text no hi ha cap prova que certifiqui que "que la pràctica esportiva organitzada sigui cap focus de contagi ni de propagació del virus".Ja n'hi ha PROU!!! L'ESPORT és segur!!! Prou de criminalitzar-nosNosaltres, els sota signants (entrenadors, esportistes, directius i/o aficionats a l'esport, clubs i entitats esportives), davant la gestió de la pandèmia i les noves mesures preses pel Govern de la Generalitat us volem fer saber que:Els nostres clubs i entitats han fet un gran esforç per fer de la pràctica esportiva un espai segur adaptant-se a les normatives necessàries, invertint recursos a càrrec dels clubs. El Govern no disposa de cap estudi, ni de cap certesa, que certifiqui que la pràctica esportiva organitzada sigui cap focus de contagi ni de propagació del virus, perquè en cas contrari, estem segurs que l'haurien fet públic. D'altra banda, els entrenadors, esportistes i/o directius que estem a peu de pista sabem que els casos diagnosticats, els contagis i les quarantenes dins dels nostres equips no deixen de ser testimonials i molt lluny de la d'altres àmbits del nostre dia a dia. Els mateixos arguments que serveixen en l'educació no semblen vàlids per l'esport d'interior; i això que una aula és molt més petita que un pavelló, i per tots es sabut que les ràtios per aula tampoc son les desitjades, la nostra solidaritat plena amb els cossos de mestres i professors/es.Davant les mesures restrictives preses pel Govern de la Generalitat (i comparant-les amb les que s'han adoptat en d'altres activitats com els cinemes, el circ, els teatres, la restauració, el comerç o els actes religiosos ...) constatem que som el sector més castigat, sense cap fonament, tal com hem exposat anteriorment, i per tant, criminalitzat. Exigim al Govern que escolti la veu de clubs i entitats de base i que deixi de prioritzar la veu dels lobbys privats del món de l'esport (complexes esportius, piscines, ...) que només defensen els seus interessos empresarials, lluny de l'esport de base i associacionisme que tants cops aplaudeixen els polítics als actes, quan ens venen a visitar.Tenim la certesa que els responsables del Govern que des de fa molts mesos han aplicat aquestes mesures restrictives desconeixen la realitat de l'esport de base i els seus beneficis per els nens i nenes del nostre país. No ho diem nosaltres, organitzacions com la OMS ho han publicat en plena pandèmia mundial. Volem pensar que és per desconeixement, i que no es prenen aquestes decisions per què l'esport de base és l'ase dels cops i la baula més feble de la nostra societat... o realment és això?. No volem creure que es legisli pensant en qui es queixarà més o menys, o qui no té aquesta capacitat de queixa, en aquest cas, les nenes i nens que fan esport.Veient com es permet l'assistència a cinemes, teatres, sales de concerts, auditoris, actes religiosos i circs als 50 per cent de la seva capacitat, ens sentim desconcertats i impotents al no rebre el mateix tracte. Quina pot ser la raó a aquest greuge? Mai hem obtingut resposta, malgrat haver-ho preguntat de manera insistent. Volem diàleg, i que els nostres socis i aficionats puguin tornar als pavellons en aquelles competicions que estan permeses i que ara s'han de disputar sense públic, un greuge respecte la majoria de clubs que disputen lligues a nivell espanyol.Aquestes mesures arbitràries i el dany que s'està fent als clubs esportius, SENSE CAP SUPORT NI AJUDA, fan trontollar i posen en perill un dels tresors del nostre país. Encara hi som a temps, però exigim respecte i sentir-nos escoltats.Ben aviat el nostre país viurà unes noves eleccions al Parlament de Catalunya. Vist com se'ns ha tractat, com se'ns ha abandonat i com se'ns ha criminalitzat des del Govern, us volem dir que: NO US VOTAREM si no sou capaços de tractar l'esport i als esportistes (sobretot els nens i nenes) com es mereixen. Durant la campanya demanem que no tingueu la fatxenderia de convocar actes polítics a aquelles instal·lacions que ens tanqueu. Si no serveixen per fer esport, tampoc poder usar-se perquè us vagin a escoltar i aplaudir.Al llarg d'aquests mesos, tot i la dificultat que sabem que hi ha, i els esforços que alguns han fet, heu desatès, ignorat i menyspreat les peticions, precs i veus de les Federacions, de la UFEC, així com nula ha estat la representativitat d'EsportCat i el seu Secretari General. Que si bé han alçat la seva veu i la seva queixa, no han sigut escoltats i han estat menyspreats. Això és menystenir a tot el món de l'esport. Ara doncs, és l'hora que escolteu, alta i clara, la veu d'aquells i aquelles que som a les pistes cada dia, amb els nens i nenes i joves del nostre país. Ara és l'hora d'aquells que heu volgut invisibles i silenciats.Per tots aquests motius que us hem exposat us volem proposar les següents convocatòries de protesta:Concentracions el proper dissabte 9 de gener davant de tots els pavellons i recintes esportius a les 12:00hGran concentració unitària el proper 23 de gener de davant del Pavelló Girona-Fontajau a les 12:00hMobilització de tota la xarxa social de l'esport afectat en accions conjuntes.Per últim dir-vos que podeu seguir-nos als perfils de twitter i instagram @JanhihaProu5 i que clubs, esportistes, aficionats, clubs i entitats esportives podeu adherir-vos al manifest que trobareu a change.org: http://chng.it/YqDjNZV2La força de la nostra veu només la podrem fer sentir si anem tots plegats.Aquest partit també el guanyarem!!!