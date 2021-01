La marca figuerenca Rieju manté el bon paper al Dakar

El Dakar 2021 ha completat les dues primeres etapes i ho ha fet amb intercanvi de líders tant en la categoria de cotxes com també pel que fa a les motos. El francès Stéphane Peterhansel i el pilot de Castelló, Joan Barreda, encapçalen les respectives classificacions en detriment de Carlos Sainz i Toby Price, fins ahir al capdavant. L'especial de 457 quilòmetres entre les localitats de Bisha i Wadi Ad-Dawasir va servir també per corroborar el bon paper de la marca figuerenca Rieju, que manté dos dels seus tres pilots participants entre els 25 primers classificats.

Oriol Mena va ser quinzè ahir amb un temps de 4 hores, 39 minuts i 10 segons, el que el confirma en la catorzena posició de la general. «Estic molt content amb el ritme. He comès un petit error però me n'he sortit prou bé, això acaba de començar i veurem què és el que passa», declarava. Per la seva banda, el seu company d'equip, Joan Pedrero, era 26è (4:.47.56) i ocupa el vint-i-dosè lloc a la classificació. Hem de baixar fins a la posició número 51 per trobar-hi Marc Calmet.