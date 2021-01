La il·lusió de l'Olot posa a prova la categoria de l'Osasuna

L'absència de públic deslluirà la festa que es viurà aquest vespre al Municipal. Tanmateix, la festa hi serà igual sobre la gespa, on l'Olot gaudirà del premi d'enfrontar-se a un rival de Primera Divisió com l'Osasuna (19.00, DAZN). Una cita espectial i assenyalada per a un club que fins avui només s'havia enfrontat un cop a un rival de la màxima categoria (el Burgos el curs 83-84). Un partit d'aquells on no fa falta motivar-se i que suposen, de retruc, un bon aparador per als jugadors. La prioritat és la Lliga, òbviament, i això ho sap tothom. Ara bé, la bona trajectòria de la temporada passada i superar l'exigent eliminatòria contra el Poblense ha dut els garrotxins a poder veure's les cares amb tot un Osasuna. Un rival que potser no passa pel millor moment, però que compta a les seves files amb homes de trajectòria i qualitat contrastada com Roberto Torres, Rubén García, Oier Sanjurjo, Calleri o Jony, entre molts altres. Noms de molta categoria, sí, però de ben segur que sense el plus addicional d'il·lusió que tindran els olotins. Un afegit que pot ser decisiu per clavar un bon ensurt a l'Osasuna, fer-la grossa i arribar a setzens de final, on esperaria un altre equip de Primera. Somiar és de franc, però i si...

«És un dia de festa per al club. Evidentment que competirem, que ningú ho dubti», avisa Raúl Garrido. El tècnic de l'Olot té clar que donaran guerra a l'Osasuna. «Tenim jugadors que ja saben què és enfrontar-se a un Primera i d'altres que no. Entre tots sortirem a competir i a guanyar»,diu. Pel que fa al rival, el tècnic valencià no sap ben bé quin Osasuna es trobarà avui. «Estan en una situació delicada a la Lliga i tenen molts partits en pocs dies. A veure com encaren el partit», destaca. Garrido té l'única baixa segura del defensa Lluís Aspar per lesió, a banda de la d'Hèctor Simon.

Entre els vint jugadors desplaçats per Jagoba Arrasate a terres gironines hi destaca Enric Gallego. El davanter barceloní va jugar a l'Olot uns mesos la temporada 2014-15 abans d'explotar i fer el salt al futbol professional amb l'Extremadura, l'Osca, el Getafe i ara l'Osasuna. A la convocatòria navarresa, per contra, no hi és Aridane Santana. El central canari també va pertànyer a l'Olot unes setmanes la temporada 2015-16, tot i que no va arribar a debutar. Aridane, fitxat de l'Eldenc, tenia una clàusula escapatòria si el volia algun equip de categoria superior. La jugada va ser que el Granada, llavors a Primera, el va fitxar per cedir-lo al Cadis, que jugava a Segona B. Arrasate ha donat descans, a part d'Aridane, al porter Sergio Herrera, David García, Moncayola i Juan Cruz i a més a més té les baixes per lesió de Darko Brasanac i Torró. A la llista hi ha cinc jugadors del filial de Segona B, el porter Iñaki Álvarez, Kike Saverio, Aitor Córdoba i Aimar Oroz.