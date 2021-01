L'Olot queda eliminat de la Copa del Rei

L'Olot ha quedat eliminat aquesta tarda de la Copa del Rei després de caure en la segona ronda de la competició davant l'Osasuna (0-3), en un duel on els garrotxins no han renunciat a res tot i enfrontar-se a un equip de Primera Divisió.

Tot i així, ben aviat el partit s'ha posat costa amunt pel conjunt entrenat per Raúl Garrido. Oier, al minut 2, ha rematat un servei de cantonada per avançar als navarresos. Els locals han tingut les seves ocasions per poder empatar el partit, però també les han tingut els visitants per sentenciar. En una d'aquestes Budimir, que posteriorment ha estat substituït per l'ex del Girona Brandon Thomas, ha posat el 0-2 en el minut 65.

Ja en les acaballes del partit Kike Barja ha transformat un penal per sentenciar amb el 0-3 definitiu.

OLOT: Batalla, Durá, Soler (Arumí 87'), Baró, Barnils, Blázquez, Pedro, Vivi (Kilian 87'), Eloi (Chabboura 69'), Salinas (Xumetra 63') i Juan Delgado (Masó 69').

OSASUNA: Iñaki Álvarez, Kike Barja, Unai García, Navas, Roncaglia, Roberto Torres (Nacho Vidal 61'), Javi Martínez (Aimar 61'), Oier (Iñigo Pérez 61'), Jony (Kike Saverio 82'), Enric Gallego i Budimir (Brandon 72').

GOLS: 0-1, min. 2, Oier; 0-2, min. 65, Budimir; 0-3, min. 90, Kike Barja, de penal.