Un positiu al Sant Andreu fa ajornar el partit del Figueres de diumenge

El Figueres no jugarà el partit de lliga previst per aquest cap de setmana al Narcís Sala contra el Sant Andreu en la que havia de ser la primera jornada del 2021. El conjunt barceloní ha detectat un cas de positiu per coronavirus a la seva plantilla i, seguint el protocol establert, s'ha optat per ajornar el partit per tal d'evitar més contagis. El Comitè de Competició de la Federació Catalana de Futbol va confirmar ahir al migdia la suspensió del partit. Ara els dos clubs hauran de posar-se d'acord per trobar una nova data per disputar el partit.

D'altra banda, el partit pendent contra el Banyoles disputat la setmana passada (0-0) va deixar dues notes negatives en forma de lesions musculars a la Unió. Marc Medina es va fer mal a l'escalfament, mentre que Ivan Vidal va lesionar-se durant el partit.