El Cornellà dona la campanada eliminant tot un Atlètic de Madrid i l'Espanyol guanya a Burgos

Líder en solitari de la Lliga i classificat per als vuitens de final de la Champions, l'Atlètic de Madrid es quedarà aquesta temporada sense optar a la Copa del Rei. La culpa la té el Cornellà, protagonista indiscutible de la jornada d'ahir de la Copa del Rei, amb una colla de partits. Poques sorpreses, però una de ben sonada. El gol d'Adri Jiménez, als set minuts, no el van poder neutralitzar els homes de Diego Simeone, que fins i tot van haver d'afrontar una colla de minuts amb inferioritat numèrica per l'expulsió de Ricard Sánchez. Tot i gaudir de bones ocasions per empatar, l'Atlètic va ser incapaç de superar el mur defensiu d'un Cornellà que també va gaudir d'oportunitats per sentenciar. El garrotxí Albert Dorca va jugar l'última mitja hora de joc.

Per la seva banda, l'Espanyol es va imposar al camp del Burgos amb gols de Wu Lei i Svensson i va avançar ronda en un partit que va resoldre a la segona meitat tot i patir algun ensurt. Tret de l'Atlètic, tots els teòrics favorits van classificar-se tret del Las Palmas, que va caure al camp del Navalcarnero.