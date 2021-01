El Barça manté l'onze de gener com la data límit per presentar les paperetes

Les eleccions al FC Barcelona continuen, de moment, el pla previst inicialment. La junta electoral del club blaugrana, reunida aquesta setmana per tal de valorar les peticions de diversos precandidats sobre l'afectació de les noves restriccions de mobilitat decretades per la Generalitat, decidia ahir mantenir l'11 de gener, dilluns que ve, com a data límit per presentar les paperetes de suport a les diferents precandidatures, tal com estableix el calendari electoral que fa unes setmanes es va aprovar.

El club va dur a terme les consultes pertinents a la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat, amb la intenció així de ?valorar quina podria ser la incidència que les noves mesures aprovades poden tenir en el procés electoral que es troba actualment en marxa.

D'acord amb aquestes consultes, «el Procicat i la Secretaria General de l'Esport han confirmat que les seus de les precandidatures electorals podran estar obertes entre avui (ahir per al lector) i el proper 11 de gener, i que es permetrà el personal adscrit a les precandidatures, formalment acreditats, la seva mobilitat per recollir les paperetes de suport amb el corresponent certificat d'autoresponsabilitat», va informar ahir el Barça mitjançant un comunicat.

D'altra banda, la junta electoral es va reafirmar que en aquests moments no és possible la substitució de les paperetes físiques per les telemàtiques, ja que aquesta opció hauria d'haver estat publicada conjuntament amb l'anunci de la convocatòria de les eleccions. Els comicis se celebraran el proper 24 de gener. La junta electoral està formada, segons marca l'article 44 dels estatuts del club, per cinc socis escollits per sorteig entre els socis amb dret a vot: Xavier Guixeras (president), Jordi Aranda, Antonio Bermúdez, José M. Balart i Jesús Valdés.