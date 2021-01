El Barça es retroba amb la victòria a Europa en el debut de Westermann

Després de tres ensopegades consecutives en l'Eurolliga, el Barça es va retrobar amb la victòria davant el València (89-72), un equip que en la competició domèstica havia estat capaç de guanyar en el Palau i fer-li 100 punts al conjunt blaugrana. Ahir, però, l'equip entrenat per Sarunas Jasikevicius van anar per feina, i a partir d'una bona defensa i comandants en atac per Abrines -16 punts-, Hanga i Higgins -13 punts- van poder segellar un triomf que els manté tercers en la classificació. El nou fitxatge, Léo Westermann va jugar els primers minuts com a blaugrana i va fer 5 punts.