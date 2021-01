Espectacular victòria del Bàsquet Girona a la pista del líder (82-84)

El Bàsquet Girona reacciona i aquest vespre s'ha endut una espectacular victòria a la pista del líder de la LEB Or, el TAU Castelló. Els de Carles Marco ja haurien pogut endur-se el triomf sense passar per la pròrroga perquè amb 76-76 han tingut una darrera possessió de 14 segons que hauria pogut donar el triomf, però Kari Jónsson ha perdut la pilota. En el temps extra el TAU Castelló ha arribat a dominar de tres (82-79) però un triple de Schaftenaar i un bàsquet de Rozitis han donat la volta al marcador de manera definitiva (82-84). Els locals han tingut l'última pilota, han errat un tir de tres i Rozitis ha agafat el rebot per acabar celebrant la tercera victòria de la temporada. I aquesta, de prestigi, i havent jugat els millors minuts del curs just després d'oferir una imatge força grisa a Fontajau diumenge passat davant del Palma (80-83).

El Girona ha dominat el primer quart (ha arribat a tenir 10 punts de marge, 12-22), però el partit s'ha igualat en el segon. Sàbat, amb dos tirs lliures, ha permés mantenir els de Marco per davant al descans (42-43). La segona part ha estat marcada per la igualtat. Al final del tercer quart dominava el Castelló (64-62). Tot estava per decidir. En el darrer parcial un triple de Bas ha donat un màxim avantatge de sis al Castelló (72-66), neutralitzat pels visitants. Al final, amb 76-76, el Girona ha errat la darrera possessió per guanyar i evitar la pròrroga. En el temps extra l'equip de Marco sempre ha cregut en les seves opcions i ha acabat rematant el seu partit més complet, amb molt bones accions en defensa.

Rozitis (17) i Schaftenaar (15) han sigut els màxims anotadors per part de l'equip gironí.